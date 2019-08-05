Обсуждается вопрос поднятия уровня федеральной трассы Р-255 в районе Тулуна

Во время второй волны паводка в Тулуне вновь на несколько дней пришлось перекрывать федеральную трассу Р-255 «Байкал». В связи этим обсуждается вопрос поднятия трассы до уровня моста. Об этом заявил Губернатор Иркутской области Сергей Левченко на встрече с журналистами региональных СМИ.

В настоящее время готовится техническое задание для проектирования защитных сооружений, которые должны защитить город от большой воды. Также обсуждается вопрос о поднятии федеральной трассы до уровня моста, сообщил Губернатор.

- Мы не можем рисковать основной магистралью, которая связывает Дальний Восток и Сибирь с центральной частью страны. Мост выдержал оба наводнения, только уровень трассы оказался ниже уровня воды. Поэтому это еще одна большая задача, которую необходимо решить, - отметил Губернатор.

Напомним, что ранее российский вице-премьер, Председатель Правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области Виталий Мутко заявил, что федеральную трассу из Тулуна надо переносить.