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Обсуждается вопрос поднятия уровня федеральной трассы Р-255 в районе Тулуна

5 августа 2019

Во время второй волны паводка в Тулуне вновь на несколько дней пришлось перекрывать федеральную трассу Р-255 «Байкал». В связи этим обсуждается вопрос поднятия трассы до уровня моста. Об этом заявил Губернатор Иркутской области Сергей Левченко на встрече с журналистами региональных СМИ.

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В настоящее время готовится техническое задание для проектирования защитных сооружений, которые должны защитить город от большой воды. Также обсуждается вопрос о поднятии федеральной трассы до уровня моста, сообщил Губернатор.

- Мы не можем рисковать основной магистралью, которая связывает Дальний Восток и Сибирь с центральной частью страны. Мост выдержал оба наводнения, только уровень трассы оказался ниже уровня воды. Поэтому это еще одна большая задача, которую необходимо решить, -  отметил Губернатор.

Напомним, что ранее российский вице-премьер, Председатель Правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области Виталий Мутко  заявил, что федеральную трассу из Тулуна надо переносить.


/ СИА /
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