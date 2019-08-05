Срок действия жилищного сертификата для пострадавших от паводка заканчивается 15 декабря 2019 года

На пострадавших от паводка территориях Иркутской области 42 762 человека получили выплаты по 10 тыс. рублей, на этой неделе будут завершены последние выплаты по потере имущества по 50 и 100 тысяч рублей. Об этом заявил Губернатор Иркутской области Сергей Левченко на встрече с журналистами региональных СМИ.

Было подано 1258 заявок ( 2840 человек) на получение выплаты на приобретение жилья, все они проходят проверку в ФРС, и на следующей неделе, будут выдаваться владельцам. На данный момент выдано около 200 сертификатов на жилье. Всего по данным муниципалитетов на выдачу выплат на приобретение нового жилья могут претендовать около 16 тысяч человек.

Сергей Левченко также пояснил, что срок действия сертификата определен 15 декабря 2019 года. Для выбора жилья этого времени должно хватить, в крайнем случае, существует возможность продления срока. Для тех людей, кто будет проводить ремонт в своих домах, ожидать пока строится новый дом и на это время снимать жилье, предусмотрена компенсация 12 тысяч рублей ежемесячно.



- Такие меры поддержки, которые сейчас оказываются людям в пострадавших от наводнения районах – беспрецедентны даже в масштабах всей страны. В настоящее время на подписи у Председателя Правительства РФ лежит согласованный со всеми структурами документ о том, что люди могут претендовать возмещение квадратных метров жилой площади не только по социальным нормам, но и не менее утраченных. Жители Иркутской области – первые, кто смогут воспользоваться такой поддержкой, - подчеркнул Губернатор.