Новости

Срок действия жилищного сертификата для пострадавших от паводка заканчивается 15 декабря 2019 года

5 августа 2019

На пострадавших от паводка  территориях Иркутской области 42 762 человека получили выплаты по 10 тыс. рублей, на этой неделе будут завершены последние выплаты по потере имущества по 50 и 100 тысяч рублей. Об этом заявил Губернатор Иркутской области Сергей Левченко на встрече с журналистами региональных СМИ.

Было подано 1258 заявок ( 2840 человек) на получение выплаты на приобретение жилья, все они проходят проверку в ФРС, и на следующей неделе, будут выдаваться владельцам. На данный момент выдано около 200 сертификатов на жилье. Всего по данным муниципалитетов на выдачу выплат на приобретение нового жилья могут претендовать около 16 тысяч человек.

Читайте также:

Жилье для пострадавших в Тулуне построит компания «ВостСибСтрой»
5 августа 2019
В Тулуне начали готовить 5 площадок для нового строительства
5 августа 2019

Сергей Левченко также пояснил, что срок действия сертификата определен 15 декабря 2019 года. Для выбора жилья этого времени должно хватить, в крайнем случае, существует возможность продления срока. Для тех людей, кто будет проводить ремонт в своих домах, ожидать пока строится новый дом и на это время снимать жилье, предусмотрена компенсация 12 тысяч рублей ежемесячно.

- Такие меры поддержки, которые сейчас оказываются людям в пострадавших от наводнения районах – беспрецедентны даже в масштабах всей страны. В настоящее время на подписи у Председателя Правительства РФ лежит согласованный со всеми структурами документ о том, что люди могут претендовать возмещение квадратных метров жилой площади не только по социальным нормам, но и не менее утраченных. Жители Иркутской области – первые, кто смогут воспользоваться такой поддержкой, - подчеркнул Губернатор.

 


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Наводнение в Иркутской области 2019, последние новости":
Все материалы сюжета (424)


Реклама на сайте

Байкальский Саммит РГУД 2019, Иркутск, 24-25 июля
Создавая город будущего. Благоустройство Иркутска обсудили на саммите РГУД
Денис Колокольников, RRG: Наступило время «РЕ» – реконцепции, реновации, редевелопмента
«Стройте хорошие школы и ваши квартиры будут продаваться дороже». Марк Сартан о том, как школа может развивать территорию
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании