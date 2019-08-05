В МЧС потребовали активнее использовать авиацию в тушении пожаров в Иркутской области, несмотря на экономические доводы

В ликвидации лесных пожаров в Иркутской области задействованы 9 воздушных судов: 2 самолёта Бе-200ЧС тушат пожары на территории природных заповедников в Качугском и Казачинско-Ленском районах, вертолёт Ми-8 МЧС России работает на кромке пожаров в Усть-Кутском районе, самолёт Ил-76 ликвидирует пожары в Катангском районе, вертолётом Ми-26 МЧС России осуществляется переброска аэромобильной группировки в Киренский район. Кроме того, в настоящее время 5 вертолётов Министерства обороны задействованы в тушении природных пожаров в Усть-Кутском районе. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Иркутской области.

Накануне, 4 августа, первый заместитель министра МЧС России Александр Чуприян прибыл в Иркутскую область, где совершил облёт крупных очагов лесных пожаров в Усть-Кутском, Киренком и Катангском районах.

В аэропорту города Братска первый заместитель министра МЧС России провёл оперативное совещание с руководством Главного управления МЧС России по Иркутской области, представителями Федерального агентства лесного хозяйства и Министерства обороны России. На совещании выработали подход к наиболее эффективному тушению пожаров, обсудили совместную работу при тушении лесных пожаров с воздуха и переброске авиацией наземных сил на кромку очагов пожаров. Ежедневно на ликвидацию природных пожаров в Иркутской области направляются 9 воздушных бортов МЧС России и Министерства обороны. Опыт показывает, что применение авиации позволяет максимально успешно тушить крупные очаги в труднодоступной местности.

Александр Чуприян потребовал локализовать и ликвидировать пожары в кратчайшие сроки. «Сотни населенных пунктов оказались в дыму, население просит о помощи, никакие экономические доводы не должны влиять на оказание этой помощи людям», - отметил он.