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ИНК участвует в тушении лесных пожаров на севере Иркутской области

5 августа 2019

Более 30 сотрудников ИНК и около 20 единиц техники задействованы в тушении трех лесных пожаров на севере Иркутской области. Как уточняет пресс-служба компании, один пожар находится в Киренском районе, два – в Усть-Кутском.

В компании создан штаб, который координирует работу служб ИНК, взаимодействует с ФБУ «Авиалесоохрана» и территориальным отделом агентства лесного хозяйства Иркутской области по Усть-Кутскому лесничеству, администрациями муниципальных образований и ГУ МЧС России по Иркутской области. Вместе с ИНК в тушении этих лесных пожаров участвуют 55 сотрудников Авиалесоохраны и ОГАУ "Лесхоз Иркутской области". Доставку десантников к местам тушения, обеспечение их необходимой техникой, а также оплату их труда взяла на себя Иркутская нефтяная компания.

Медицинская служба ИНК увеличивает штат медработников на промысле. Сотрудники ИНК, занятые на производственных объектах, обеспечены средствами индивидуальной защиты. В случае необходимости все желающие могут получить дополнительные маски. Вблизи жилых объектов каждые три часа проводят измерение содержание оксида углерода в воздухе.

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Работники службы пожаротушения ИНК в постоянном режиме занимаются мониторингом ситуации и не только принимают участие в тушении действующих лесных пожаров, но и следят за уже локализованными, чтобы в случае ухудшения ситуации оперативно принять меры и перебросить туда силы и средства.

Напомним, что ситуация с пожарами на севере Иркутской области ухудшилась во второй половине июля. Площадь лесных возгораний начала резко расти, в настоящее время на производственную деятельность ИНК это не повлияло. Ситуация, когда компания была вынуждена сократить прокачку нефти в ВСТО через ПСП "Марковское" из-за пожаров в последний раз возникала в 2016 году.


/ СИА /
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