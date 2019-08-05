Виталий Мутко: Целесообразность восстановления многих объектов из-за повторного паводка в Тулуне под вопросом

Жизнедеятельность Тулуна восстановлена, но целесообразность восстановления многих объектов из-за второй волны паводка под вопросом. Об этом заявил вице-премьер РФ, глава правительственной комиссии по ликвидации ЧС в Иркутской области Виталий Мутко во время рабочего визита в город Тулун.

Как сообщает пресс-служба межведомственной оперативной группы по восстановлению жилья, вице-премьер посетил детский сад «Родничок», который подтопило дважды. Сейчас подрядчик продолжает капитальный ремонт на объекте, однако, по оценке Виталия Мутко, целесообразность восстановления объекта под вопросом. Это же касается и школы №20, где также в ходе капитального ремонта произошло повторное подтопление.

Встречу с жителями вице-премьер провел на территории дважды затопленных многоквартирных домов по улице Рабочий городок, где один дом был экстренно эвакуирован из-за разрушения 25 июля. Он будет снесен. Вопрос о признании непригодными для жизни трех других многоквартирных домов решается.

- После второй волны паводков аварийно-восстановительные работы идут по графику. Движение по федеральной трассе восстановлено, тепло и водоснабжение подаётся в полном объёме, скоро подадим питьевую воду, электричество уже есть. В целом жизнедеятельность Тулуна восстановлена, - отметил Виталий Мутко. – Из-за повторного паводка наши планы по восстановлению территории приходится корректировать. Мы понимаем, что в тех домах, где планировался капитальный ремонт, перспективы их восстановления уже нет. Мы должны принять решение о новых зонах подтопления и внести в кадастровый план те территории, где их восстановление нецелесообразно.