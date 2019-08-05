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Виталий Мутко объяснил, почему пострадавшие от паводка в Иркутской области не спешат с реализацией жилищных сертификатов

5 августа 2019

В Тулуне из-за повторного паводка количество пострадавших домов значительно увеличилось и может превысить 4 тысячи жилых помещений. Об этом заявил вице-премьер РФ, глава правительственной комиссии по ликвидации ЧС в Иркутской области Виталий Мутко, находясь с рабочим визитом в городе Тулун.

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Он  добавил, что в зонах паводков пока не ведется активная работа по выдаче жилищных сертификатов. По данным на 2 августа, их было выдано около 100. В то время как в жилье нуждается несколько тысяч человек. Отчасти задержки связаны с тем, что на федеральном уровне ожидаются существенные уточнения правил предоставления жилья взамен утраченного.

Напомним, что в настоящее время на подписи у Председателя Правительства РФ лежит согласованный со всеми структурами документ о том, что люди могут претендовать возмещение квадратных метров жилой площади не только по социальным нормам, но и не менее утраченных.


/ СИА /
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