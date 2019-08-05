4 тысячи ипотечных заемщиков находятся в просрочке из-за развода

Согласно данным БКИ "Эквифакс" и СРО "НАПКА", по итогам 1-ого полугодия 2019 года в России в общей сложности насчитывается 25 тысяч ипотечных договоров, находящихся в статусе просрочки на 90 и более дней. Как показывает исследование, из этого количества заемщиков лишь 4 тысячи находятся в разводе или на стадии бракоразводного процесса. Таким образом, это составляет около 20% от всех просроченных в этом сегменте долгов. Интересно отметить, что около 40% после принятия решения о разводе допускают несущественные задержки платежей, связанные с внутренним конфликтом, однако спустя время большинству из них удаётся решить данный конфликт.

Интересно отметить, что, если среди тех, кто не обременен кредитными обязательствами доля разводов варьируется от 10 до 20%, то среди ипотечных заемщиков он минимален - около 2%.

Генеральный директор БКИ "Эквифакс" Олег Лагуткин: "Действительно, семейное положение играет не последнюю роль в принятии решения выдачи средств кредитором. Это касается не только залоговых продуктов, но и всех сегментов в целом, однако особенно актуально, конечно, в разрезе ипотечных кредитов".

Президент СРО "НАПКА" Эльман Мехтиев: "Ипотека бесспорно является одним из самых социально значимых кредитных продуктов. Кроме того, доля просроченной задолженности в данном сегменте залогового кредитования в 5 раз ниже, чем в совокупной доле общей просрочки физических лиц - 1% против 5% (по РСБУ). Как свидетельствуют консолидированные данные, более 50% заемщиков на момент оформления либо спустя некоторое время после получения ипотечного кредита состоят в браке, то есть около 900 тыс. кредитов обслуживается семейными усилиями".