Одобрены заявки двух компаний, представивших свои инвестпроекты для ТОСЭР Саянска и Черемхово

Две компании получили статус резидентов территорий опережающего социально-экономического развития Саянска и Черемхово в соответствии с решением Минэкономразвития России. Об этом сообщила заместитель министра экономического развития Иркутской области Марина Петрова.

Напомним, в прошлом месяце министерством экономического развития Иркутской области были заключены соглашения с компаниями и направлены в Минэкономразвития России на рассмотрение и включение в реестр резидентов ТОСЭР.

Первая компания - ООО «Линия окон» - представила инвестиционный проект по расширению производства пластиковых окон, алюминиевых и металлических изделий в Саянске. Предприятие создаст 15 рабочих мест. Объем инвестиций в развитие производства составит 5,8 млн рублей.

Вторая компания - ООО «Черемховский завод металлических конструкций» - представила инвестиционный проект по производству строительных металлических конструкций с нанесением покрытий. Запуск полного цикла производства запланирован на 2019-2021 годы. На заводе создадут 41 рабочее место, объем инвестиций оценивается в 89 млн рублей.

В Саянске «Линия окон» станет четвертым резидентом. Ранее этот статус получил ООО ТК «Саянский», который планирует открыть круглогодичное производство по выращиванию овощей. Инвестиции в проект оцениваются в 3 млрд рублей. Резидентом стал ООО ПК «МДФ». Предприятие планирует реализацию проекта по созданию комплекса производств глубокой переработки древесины. Это позволит создать 242 новых рабочих места в Саянске и привлечь 111,2 млн рублей инвестиций. Еще резидентом здесь является ООО «Ирпласт», которое планирует производить крупногабаритные пластиковые емкости.

Для ТОСЭР «Черемхово» завод металлических конструкций станет вторым резидентом. Первый - ООО Фабрика «МебельДом». Компания планирует реализовать проект по организации цеха по производству мебели с объемом инвестиций в 29,3 млн рублей, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.