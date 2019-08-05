Сеть гипермаркетов «Карусель» даст скидку в обмен на бонусы СПАСИБО

К крупнейшей программе лояльности «Спасибо от Сбербанка» присоединилась торговая сеть «Карусель».

Теперь все участники программы лояльности смогут обменять накопленные бонусы СПАСИБО на купоны со скидкой для покупок в гипермаркетах «Карусель». Всего будет доступно четыре вида купонов разного номинала:

Скидка 100 рублей на сумму покупки от 1000 рублей – за 100 бонусов СПАСИБО

Скидка 200 рублей на сумму покупки от 2000 рублей – за 150 бонусов СПАСИБО

Скидка 300 рублей на сумму покупки от 2000 рублей – за 200 бонусов СПАСИБО

Скидка 500 рублей на сумму покупки от 3000 рублей – за 300 бонусов СПАСИБО

Купоны можно получить до 30 сентября, а использовать – до 14 октября. Для получения скидки, участник программы лояльности может списать бонусы в обмен на купон, соответствующий размеру его покупки. Сделать это возможно на сайте или в мобильном приложении «Спасибо от Сбербанка». Взамен списанных бонусов, покупателю придет QR-код, который нужно будет предъявить на кассе для получения скидки.

Андрей Писарев, генеральный директор оператора программы «Спасибо от Сбербанка»:

«Мы приветствуем нового партнера и рады, что наша программа расширила возможности использования бонусов – теперь и в торговой сети «Карусель» можно обменять приобретенный купон на скидку. Это удобно и выгодно, ведь скидка – это всегда приятное дополнение к покупкам».