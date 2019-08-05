Банк «Открытие» выплатит страховое возмещение вкладчикам ООО «РАМ Банк»

Банк «Открытие» победил в конкурсе по отбору банков-агентов для выплаты возмещения вкладчикам кредитной организации ООО «РАМ Банк» (рег. № 3480, г. Москва). «Открытие» стало единственным агентом по выплатам в рамках данного страхового случая, наступившего 26 июля 2019 года.

Выплаты вкладчикам ООО «РАМ Банк» пройдут в г. Москве. Дата начала выплат — 5 августа 2019 г. Страховое возмещение выплачивается в размере 100% суммы всех счетов (вкладов) физических лиц и малых предприятий в банке, в совокупности не превышающих 1,4 млн рублей. Ознакомиться со списком офисов, осуществляющих выплаты, и режимом их работы, можно здесь.

Размер страховой ответственности АСВ по вкладам физических лиц ООО «РАМ Банк» составляет 525,8 млн рублей, из которых 18,4 млн рублей приходится на вклады малых предприятий.