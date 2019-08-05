Солид Банк развивает международный бизнес

Солид Банк активно развивает международное направление деятельности. Во втором квартале 2019 г. банк принял участие в стратегически важных встречах и провел переговоры на высшем уровне.

В апреле в Ташкенте прошла крупнейшая международная промышленная выставка «EXPO-RUSSIA UZBEKISTAN 2019». Солид Банк заинтересован в развитии отношений с банками Центральной Азии, Узбекистана в частности. В условиях осложненных санкциями взаимоотношений с Западными финансовыми институтами, российские банкиры все больше внимания уделяют ближайшим азиатским соседям. Соорганизатором выставки выступила Торгово-промышленная палата Узбекистана при поддержке профильных министерств обеих стран.

22 мая в Москве состоялся российско-вьетнамский деловой форум с участием премьер-министра Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Суан Фука и членов Правительства Вьетнама. Солид Банк представлял Александр Фадеев, начальник Департамента международного бизнеса, проектного и торгового финансирования АО «Солид Банк». Мероприятие организовано торгово-промышленной палатой Вьетнама при соорганизаторстве ТПП России, Посольств РФ и Республики Вьетнам.

Вьетнамская делегация была представлена руководителями министерств и более 30 компаний из различных отраслей промышленности. Международный форум предоставил возможность российскому бизнесу познакомиться с деловым и инвестиционным климатом Вьетнама, установить контакты с представителями вьетнамского бизнес-сообщества.

«Вьетнам исторически является стратегическим партнером нашей страны, – комментирует Александр Фадеев, начальник Департамента международного бизнеса, проектного и торгового финансирования АО «Солид Банк». – Международная обстановка последних лет, безусловно, оказывает давление на партнерские отношения наших стран, но взаимная заинтересованность и уважение позволяют нам преодолевать все шероховатости и развивать сотрудничество. Надо отметить, что экономика Вьетнама стабильно демонстрирует рост ВВП, несмотря на мировые кризисы. К сожалению, Россия не входит в число главных торговых партнеров Вьетнама, обороты по сравнению с другими странами невелик. Но, в то же время существует огромный потенциал для дальнейшего роста. Поэтому для Солид Банка создание прозрачной и стабильной архитектуры взаимодействия с Вьетнамом представляет большой интерес».