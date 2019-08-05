Вячеслав Заяц опроверг сообщение о продаже «Слаты» одной из федеральных сетей

«Слата» опровергла сообщение о продаже компании. «Информация, размещённая 3 августа на одном из информационных порталов города Иркутска о продаже «Слаты» одной из федеральных сетей, не соответствует действительности, - сообщает пресс-служба компании. - Представители редакции портала не обращались в ГК «Слата» за проверкой достоверности информации «источника» и комментариями. На данный момент руководитель портала принес извинения, была удалена новость, несоответствующая действительности и опубликовано опровержение».

Вячеслав Заяц, Председатель Совета Директоров ГК «Слата», заявил:

- Мы не планируем продажу компании! Основным фокусом в работе для нас является развитие сети, внедрение улучшений и рост качества услуг. Мы определили стратегию развития компании на ближайшие годы. Топ-менеджмент компании сосредоточен на подготовке мероприятий, которые обеспечат выполнение стратегии компании и позволят покупателям ощутить позитивные изменения в магазинах. Ротация среди руководителей, находящихся на ключевых должностях, и изменение организационной структуры компании для повышение эффективности процессов, является обычной практикой подобных компаний. Компания «Слата» достаточно сильна, чтобы развиваться, существовать и конкурировать на рынке с федеральными сетями.

Напомним, что вопрос о продаже «Слаты» возникает с завидной регулярностью. Этот традиционный вопрос о продаже бизнеса в интервью редакция Газеты Дело задавала в январе 2018 года. Собственник «Слаты» и тогда придерживался той же позиции: «Предложения о продаже поступают регулярно, но мы их не рассматриваем и даже не обсуждаем».