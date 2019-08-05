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ВТБ запустил в Сибири пилотный проект виртуальной ипотеки

5 августа 2019

ВТБ представил новый сервис подбора квартиры – VR-ипотеку. Пилотный проект реализован в Красноярске. Благодаря очкам виртуальной реальности (virtual reality) жители региона смогут  выбрать и приобрести с помощью ипотечного кредита понравившуюся недвижимость в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи или Краснодаре. В рамках пилотного проекта представлены порядка 100 аккредитованных объектов банка.

С помощью сервиса посетители могут удаленно посмотреть квартиры в жилых комплексах у аккредитованных застройщиков ВТБ. VR-очки дают возможность оценить все характеристики объекта недвижимости: месторасположение на карте города, инфраструктуру (детские и смотровые площадки, удаленность от метро и социальных объектов), планировку и возможный детальный дизайн комнат.

Во время VR-сеанса клиента сопровождает виртуальный консультант, который подробно рассказывает о квартире, а также озвучивает условия ипотечного займа. После выбора объекта недвижимости сделку можно провести в Красноярске, не выезжая для оформления документов в другой город.

ВТБ представил новое решение с использованием технологии virtual reality в рамках Петербургского международного экономического и Московского урбанистического форумов. С июля VR-ипотека доступна в Москве. В число регионов для старта проекта вошли Красноярский край и Республика Саха (Якутия). Пилот продлится в банке до конца сентября.


/ СИА /
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