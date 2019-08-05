Жительницу Братска обвиняют в хищение 850 тыс. рублей у своего работодателя

Прокуратура Братска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 30-летней местной жительницы, которая обвиняется в хищении крупной суммы денег.

Следователи установили, что жительница города Братска, занимая должность менеджера по туризму в одной из коммерческих организаций, являясь материально-ответственным лицом, на протяжении 10 месяцев 2018 года совершила хищение денежных средств на сумму более 850 тыс. рублей.

Так, при обращении клиентов для оформления и приобретения туристической путевки, злоумышленница сообщала им о необходимости внесения предварительной оплаты с целью осуществления брони у туроператора. Полученные денежные средства, в качестве оплаты за турпутевки, вносила в кассу не в полной сумме, часть присваивала себе. С целью сокрытия совершенного ею хищения выдавала клиентам квитанцию к приходному кассовому ордеру на сумму денежных средств, внесенных ими в качестве оплаты за путевку, а для отчета предоставляла приходный кассовый ордер с указанием меньшей суммы денежных средств. Работодателю она сообщала, что клиенты полностью не рассчитываются в связи с якобы имеющейся у них рассрочки платежа.

В ходе расследования было установлено, что граждане, обратившиеся в турфирму, не пострадали, услуги по туристическим продуктам были предоставлены всем.

Обвиняемая дала признательные показания и раскаялась в содеянном. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Братский городской суд.