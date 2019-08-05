БКС: Курс доллара против юаня поднялся выше 7 впервые с 2008 года

Курс пары доллар/юань обновил 11-летние максимумы, поднявшись выше 7 юаней за доллар. Это молчаливый ответ Пекина на введение новых пошлин со стороны США. Курс с гэпом рванул вверх на торгах понедельника.

Резкое ослабление юаня последовало во второй половине прошлой недели после того как президент США Дональд Трамп опубликовал в своем twitter сообщения о новых тарифах на товары из Китая.

Столь резкого шага после очередных двухдневных переговоров участники рынка не ожидали. Продажи последовали на рынках акций, доллар стал укрепляться.Белый дом анонсировал введение 10%-ых пошлин на оставшийся китайский импорт стоимостью $300 млрд. Американский президент не исключил, что тарифная ставка в дальнейшем может быть поднята - даже выше 25% - в зависимости от прогресса переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.

Курс пары USD/CNY долго удерживался ниже 7, и только существенные сдвиги в ожидаемом движении экономики, спровоцированные в свою очередь торговым противостоянием смогли привести к пробою данного рубежа.