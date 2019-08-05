Работать без стресса удается лишь 7% россиян

Руководители и коллеги доводят до стресса чаще, чем низкая зарплата. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил у сотрудников российских компаний, что является наибольшим источником стресса на работе. В открытом опросе приняли участие 1000 представителей трудоустроенного населения из всех округов страны.

По данным Superjob стрессу на работе подвержены 9 из 10 сотрудников. Называя главный фактор, провоцирующий стресс, россияне чаще всего упоминали своих руководителей: плохое отношение начальства нервирует 14%, его непрофессионализм — 10%. По словам 9% опрошенных состояние стресса провоцирует поведение коллег. Для 5% опрошенных основным источником стресса является низкая зарплата.

В равной степени провоцируют стресс перегруженность работой и безделье (по 4%). Столько же респондентов нервирует регулярная задержка зарплаты (4%). Отсутствие определенности в постановке задач, бардак в компании и непрофессиональные сослуживцы — эти причины назвали по 3% опрошенных. Шум, нестабильность положения компании, задачи с невыполнимыми сроками доводят до состояния стресса по 2% сотрудников. Другие не столь популярные факторы назвали 24% россиян, среди них авралы, боязнь сделать ошибку, поведение клиентов, неблагоприятные условия труда. Лишь 7% россиян могут похвастаться отсутствием стресса на работе.

Женщины чаще нервничают из-за отношения руководства (17% против 10% среди мужчин) и конфликтов в коллективе (14 и 5% соответственно). Мужчины в большей степени испытывают стресс из-за непрофессионализма начальства (13% против 7% среди женщин).