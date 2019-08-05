Замороженные цены: за 5 лет в Иркутске стоимость аренды жилья практически не изменилась

Специалисты портала Domofond.ru проанализировали, как изменились арендные ставки в 73 крупных городах России за 5 лет: с июля 2014 по июль 2019 года. Выяснилось, что аренда квартир подорожала только в 27 городах, а в 46 цены на аренду снизились. В Иркутске цены практически не изменились.

Больше других подорожала долгосрочная аренда в Череповце — на 26,8%. Второе место у Сочи: здесь теперь аренда жилья обходится на 22,6% дороже, чем пять лет назад. На третьей позиции оказался Мурманск с ростом на 18,8%. Из городов-миллионеров в десятку лидеров по росту ставок вошли Казань (+15,5%) и Санкт-Петербург (+11,3%). В Москве ставки выросли всего на 4,6% с 2014 года.

При этом арендные ставки в 46 крупных городах России снизились. Максимальное падение цен на аренду произошло в Калуге: здесь наем однокомнатных квартир подешевел на 25,1% за пять лет. Следом за Калугой идет Киров со снижением ставок на 18,1%. Третье место у Кемерова, где аренда однокомнатных квартир подешевела на 17,2% с 2014 года.

В Иркутске за пять лет арендные ставки практически не изменились, отмечают эксперты. Domofond.ru. Так, в июле 2014 года стоимость аренды 1-комнатной квартиры в городе составляла 15 015 рублей, в июле 2019 года – 14 966 рублей.