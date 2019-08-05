В Тулуне начали готовить 5 площадок для нового строительства

В Тулуне начали готовить площадки под строительство новых домов для людей, потерявших жилье во время наводнения. Работы будут проводиться параллельно: оформление градостроительной документации и прохождение экспертиз, подготовка площадок и строительство инженерной инфраструктуры. Об этом заявил Губернатор Иркутской области Сергей Левченко на встрече с журналистами региональных средств массовой информации.

В настоящее время для строительства новых районов жилой застройки с объектами социально-бытового обеспечения взамен утраченных в результате паводка, в г. Тулуне спланированы пять площадок. Наиболее подготовленными с точки зрения инженерно-технического обеспечения являются участки №№3, 4, 5 общей площадью более 630 га. Здесь уже обеспечена возможность подключения создаваемых объектов к инженерно-техническим сетям: имеются резервы электрической мощности 69 МВА от подстанций «Азейская» и «Сосновый бор» (участки №№2, 3), есть возможность подключения участка №3 к сетям централизованного водоснабжения в объеме 300 куб. м в сутки, а стройплощадка №4 обеспечивает подключение к сетям водоснабжения 100 куб. м в сутки, теплоснабжения 1,5 Гкал/ч и сетям водоотведения 150 куб. м в сутки. Строительная площадка №5 также обладает возможностью подключения к сетям водоснабжения 100 куб. м в сутки, канализования 150 куб. м в сутки и теплоснабжения с учетом строительства центрального теплового пункта.

Заместитель министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Сергей Малинкин сообщил, что для повышения эффективности работ Правительством Иркутской области определен единый государственный заказчик для строительства жилья, социальных объектов, инженерно-технических, обустройства дорог – ГКУ «Служба заказчика Иркутской области».

В минувшую субботу «Служба заказчика Иркутской области» направила заявки ресурсоснабжающим организациям на подключение к сетям электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а 4 августа началось строительство инженерных сетей. Расчетный срок завершения работ по прокладке сети тепло- и водоснабжения 25 августа 2019 года. Ряд документов находится в стадии уточнения.

Как сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, в Нижнеудинске также определены земельные участки для новой жилой застройки. Готовятся технические условия на подключения к сетям тепло-, водоснабжения и водоотведения и сетям электроснабжения.