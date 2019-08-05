ВСЖД: погрузка за 7 месяцев 2019 года выросла на 0,6 %

Погрузка на Восточно-Сибирской железной дороге в июле 2019 года составила 5,5 млн тонн, что на 0,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Грузооборот за июль 2019 года уменьшился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,1% и составил 17,4 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время уменьшился на 0,5% и составил 22 млрд тонно-км.

Погрузка за январь-июль 2019 года, по оперативным данным, превысила 37 млн тонн, что на 0,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Всего на Восточно-Сибирской железной дорогой погружено:

- каменного угля – 16,3 млн тонн (-1,8% к январю-июлю 2018 года);

- лесных грузов – 5,3 млн тонн (-11,2%);

- нефти и нефтепродуктов – 5 млн тонн (+6%);

- руды железной – 3,2 млн тонн (+15,2%);

- строительных грузов – 1 млн тонн (+21,3%);

- промышленного сырья – 956,5 тыс тонн (+6,6%);

- химикатов – 336,7 тыс тонн (-19,8%);

- лома черных металлов – 302 тыс тонн (+13,3%);

- цемента – 298 тыс тонн (+21%);

- химических и минеральных удобрений – 148,6 тыс тонн (+1,1%);

- зерна – 34,4 тыс тонн (+70,3%).

Грузооборот с начала 2019 года составил 124 млрд тарифных тонно-км (+2,2%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 157 млрд тонно-км (+1,8%).