В Усть-Куте закрыли для движения одну из полос моста через реку Якурим

В Усть-Куте на время ремонта закрыта правая полоса моста через реку Якурим. Автотранспорт, следующий со стороны Усть-Кута в направлении посёлка Верхнемарково, перенаправлен на левую сторону моста. По ней организованно реверсивное движение.

Пресс-служба Упрдор «Прибайкалье» напоминает, что четырёхпролётный железобетонный мост был построен в 1970 году. До 2019 г. он находился на балансе Усть-Кутского муниципального образования, в марте 2019 г. мост передан в федеральную собственность в оперативное управление ФКУ Упрдор «Прибайкалье». Проведённый специалистами осмотр выявил ряд серьёзных дефектов, общее техническое состояние сооружения оценивается как аварийное.

В связи с этим, движение для всех видов транспорта на правом мосту через реку Якурим в черте города Усть-Кут на км 588+264 автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-331 «Вилюй» Тулун - Братск - Усть-Кут - Мирный – Якутск ограничено.