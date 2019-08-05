Звёзды на Байкале 2019: опубликована программа XIV Международного музыкального фестиваля

XIV Международный музыкальный фестиваль «Звёзды на Байкале» состоится с 4 по 13 сентября в Иркутске. О его проведении на пресс-конференции рассказали министр культуры и архивов Иркутской области Ольга Стасюлевич и директор Иркутского областного музыкального театра им. Н.М. Загурского Татьяна Мезенцева.

Откроет фестиваль выступление пианиста Дениса Мацуева и скрипача Юлиана Рахлина с Российским национальным молодёжным симфоническим оркестром, которым будет руководить знаменитый дирижёр Кристиан Ярви (США). Молодёжный оркестр был создан чуть больше года назад, но ему пророчат большое будущее. В составе коллектива 100 молодых исполнителей из 20 регионов страны возрастом от 22 до 28 лет. Они являются участниками всероссийской программы «Национальный молодёжный симфонический оркестр. Симфоническая академия». За год своего существования коллектив выступал с известнейшими дирижёрами. На фестивале он даст шесть концертов под управлением разных дирижёров – Кристиана Ярви, Александра Сладковского, Димитриса Ботиниса и выдающегося скрипача нашего времени, альтиста и дирижёра Юлиана Рахлина.

- В этом году особенностью фестиваля станут два благотворительных концерта. Один из них даст Российский национальный молодёжный симфонический оркестр. Это их традиция, они обычно играют для студентов музыкальных учебных заведений. У нас это будет выступление для студентов и одарённых детей. Оно пройдёт 12 сентября. В этот же день состоится второй благотворительный концерт, его даст наш известный земляк, народный артист России, пианист Денис Мацуев. Доход от него будет направлен на нужды жителей районов Иркутской области, пострадавших от наводнения, - сказала Ольга Стасюлевич.

В рамках «Звёзд на Байкале» состоятся выступления всемирно известных артистов. Так, 5 сентября на сцену выйдут примадонна мировой сцены, народная артистка РФ Хибла Герзмава и джазовый квартет Якова Окуня с программой "Классика и джаз". 7 сентября выступит оперная дива, заслуженная артистка Российской Федерации Альбина Шагимуратова (сопрано), солистка Мариинского театра, победительница Конкурса им. П.И. Чайковского. 10 сентября состоится концерт "Классика и джаз", солистами которого станут Денис Мацуев (фортепиано), Андрей Иванов (контрабас), Александ Зингер (ударные), Дмитрий Ергин (баян), Валерий Пономарев (труба).

Сюрпризом для зрителей станет музыкально-анимационно-драматический перфоманс «Золотой петушок», созданный по мотивам сказки Александра Пушкина. Его покажут 9 сентября. Зрителей ждёт красочное представление – синтез оперной музыки Н.А. Римского-Корсакова, песочных картин-декораций и драматического повествования. В постановке задействованы солисты Московского академического Музыкального театра им. К. Станиславского и Вл. Немировича-Данченко, Музыкального театра "Геликон-Опера", Московского театра "Новая опера" имени Е. Колобова, а также Губернаторский симфонический оркестр Иркутской областной филармонии под управлением художественного руководителя и главного дирижёра Илмара Лапиньша.

В программе запланировано выступление победителей и лауреатов разных лет престижного музыкального конкурса им. П. И. Чайковского. В Иркутске выступят Хибла Герзмава (1994 год), Альбина Шагимуратова (2007 год), Денис Мацуев (1998 год), Александр Бузлов (дважды лауреат Конкурса им. П.И. Чайковского), Александр Гиндин (1994 год), а также победители и лауреаты последнего конкурса 2019 года. Также в рамках XIV Международного музыкального фестиваля академической музыки иркутяне познакомятся с целой плеядой юных пианистов – победителей V конкурса Astana Piano Passion - 2019. Всего в «Звёздах на Байкале» примут участие 280 музыкантов. Ведущим концертов традиционно станет российский актёр и телеведущий Юлиан Макаров.

Традиционно в рамках «Звёзд на Байкале» состоятся конкурсные прослушивания и отбор юных талантов Межрегионального благотворительного общественного фонда «Новые имена» имени Н. Вороновой. В Иркутской области его организует Иркутская областная школа искусств. 8 сентября в концертном зале Иркутской областной филармонии состоится выступление стипендиатов нашего региона. Также в программе «Звёзд на Байкале» - мастер-классы известных музыкальных педагогов для молодых музыкантов. В 12 раз пройдет Благотворительный аукцион «Нота До». Вырученные на аукционе средства пойдут на покупку музыкальных инструментов, ноутбуков, поездки на конкурсы юных талантливых детей Приангарья из малообеспеченных семей.

«Звёзды на Байкале» - это фестиваль классической музыки, который пользуется большой популярностью в Иркутске, он проходит с 2004 года. Его автор и бессменный руководитель - народный артист России Денис Мацуев. Продажа билетов на концерты XIV Международного музыкального фестиваля «Звёзды на Байкале» начнётся 6 августа в 10 утра, организаторы отметили, что в интернете билеты начнут продавать на пять часов позже, в 10 утра по московскому времени.

- В первый день продаж билетов с раннего утра к кассам театра выстраиваются огромные очереди. Приходят любители классической музыки, среди них много пожилых людей, и тех, кто ходит на концерты фестиваля уже много лет. Открывая продажу билетов в интернете позже, мы даём возможность этим людям купить билеты по привлекательным ценам и на удобные места. Цены на билеты не поднимаются уже много лет. Они составляют от одной до шести тысяч рублей, в зависимости от концерта, - сказала Татьяна Мезенцева.

Программа XIV Международного музыкального фестиваля «Звёзды на Байкале»

4 сентября (среда)

Иркутский областной музыкальный театр имени н. М. Загурского

Концерт - открытие фестиваля

Российский национальный молодежный симфонический оркестр

Дирижёр - Кристиан Ярви (США)

Солисты:

Денис Мацуев (фортепиано)

Юлиан Рахлин (скрипка)

В программе:

Пётр Чайковский

Симфония №5

Феликс Мендельсон

Концерт для скрипки с оркестром

Сергей Прокофьев

Концерт № 2 для фортепиано с оркестром

5 сентября (четверг)

Иркутский областной музыкальный театр имени н. М. Загурского

Хибла Герзмава и джазовый квартет Якова Окуня "Классика и джаз"

Концертный зал Иркутской областной филармонии

Российский национальный молодежный симфонический оркестр

Дирижёры - Димитрис Ботинис, Юлиан Рахлин

Солисты:

Адриан Ромофф (фортепиано) США

Петр Акулов (фортепиано)

Юлиан Рахлин (скрипка) Австрия

Сара Макэлрави (альт) Канада

Александр Рамм (виолончель)

В программе:

Фридерик Шопен

Концерт № 1 для фортепиано с оркестром (I часть)

Камиль Сен-Санс

Концерт № 2 для фортепиано с оркестром (II и III части)

Вольфганг Амадей Моцарт

Концертная симфония для скрипки и альта с оркестром

Петр Чайковский

Pezzo capriccioso для виолончели с оркестром

6 сентября (пятница)

Иркутский областной музыкальный театр имени Н. М. Загурского

Вечер камерной музыки

Солисты:

Денис Мацуев (фортепиано)

Юлиан Рахлин (скрипка) Австрия

Сара Макэлрави (альт) Австрия

Александр Рамм (виолончель)

Константин Емельянов (фортепиано)

Григорий Ковалевский (контрабас)

В программе:

Пётр Чайковский

Фортепианное трио ля минор ("Памяти великого художника")

Франц Шуберт

Квинтет для фортепиано, скрипки, альта, виолончели и контрабаса ля мажор ("Форель")

Концертный зал Иркутской областной филармонии

Губернаторский симфонический оркестр иркутской областной филармонии

Художественный руководитель и главный дирижер - Илмар Лапиньш

Солисты:

Александр Гиндин (фортепиано)

Лауреаты V международного конкурса юных пианистов Astana piano passion 2019

Федор Орлов (фортепиано)

Даниил Немов (фортепиано)

Агафья Корзун (фортепиано)

В программе:

Алексей Шор

"Дневник путешествий" для фортепиано с оркестром

Пётр Чайковский

Концерт № 1 для фортепиано с оркестром (I часть)

Ференц Лист

Концерт № 1 для фортепиано с оркестром

Иоганн Себастьян Бах

Концерт для фортепиано с оркестром

7 сентября (суббота)

Иркутский областной музыкальный театр имени Н. М. Загурского

Российский национальный молодежный симфонический оркестр

Дирижёр - Александр Сладковский

Солисты:

Альбина Шагимуратова (сопрано)

Лауреат XVI международного конкурса имени Петра Чайковского

Мао Фудзита (фортепиано) Япония

Константин Емельянов (фортепиано)

В программе:

Пётр Чайковский

Концерт № 1 для фортепиано с оркестром

Сергей Прокофьев

Концерт № 3 для фортепиано с оркестром

Арии из опер русских и зарубежных композиторов

Концертный зал Иркутской областной филармонии

Губернаторский симфонический оркестр Иркутской областной филармонии

Художественный руководитель и главный дирижёр - Илмар Лапиньш

Солисты:

Екатерина Сканави (фортепиано)

Александра Стычкина (фортепиано)

Екатерина Мочалова (домра, мандолина)

Ирина Поливанова (сопрано)

В программе:

Людвиг Ван Бетховен

Концерт № 1 для фортепиано с оркестром

Эдвард Григ

Концерт для фортепиано с оркестром

Антонио Вивальди

Концерт для мандолины и струнных

Антонио Баццини

"Хоровод гномов"

Александр Цыганков

Интродукция и Чардаш для домры с оркестром

Франц Легар

Ария Джудитты из оперетты "Джудитта"

Луиджи Ардити

"Поцелуй"

Вольфганг Амадей Моцарт

Ария Донны Эльвиры из оперы "Дон Жуан"

8 сентября (воскресенье)

Концертный зал Иркутской областной филармонии

Начало в 13.00 ч.

Межрегиональный благотворительный общественный фонд «Новые имена» имени Н. Вороновой

Концерт стипендиатов Иркутской области

Начало в 19.00ч.

Квартет имени Давида Ойстраха - уникальный ансамбль, объединивший в своем составе ярких молодых российских солистов, которые уже добились мирового признания.

Андрей Баранов (первая скрипка)

Родион Петров (вторая скрипка)

Федор Белугин (альт)

Алексей Жилин (виолончель)

Александр Бузлов (виолончель)

9 сентября (понедельник)

Иркутский областной музыкальный театр имени Н. М. Загурского

Музыкально-анимационно-драматический перфоманс "Золотой петушок". Семейный концерт.

«Золотой петушок» – сказка А.С. Пушкина – не раз привлекала внимание композиторов, художников, людей театра и кино. На ее основе в конце XIX века композитор Римский-Корсаков сочинил оперу-сатиру, художник Билибин создал великолепные книжные иллюстрации, а в XX столетии появляются кино и мультфильмы…

Музыкально-анимационно-драматический перформанс «Золотой петушок» по замыслу авторов и участников проекта – профессора, органистки Евгении Кривицкой и известного российского ведущего, актера и режиссера Петра Татарицкого – соединил все эти виды искусства. Красочное представление – синтез роскошной оперной музыки Римского-Корсакова, волшебных песочных картин-декораций и драматического повествования.

Солисты Московского академического Музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко, Музыкального театра "Геликон-Опера" и солисты Московского театра "Новая опера" имени Е.В. Колобова.

Губернаторский симфонический оркестр Иркутской областной филармонии

Художественный руководитель и главный дирижер - Илмар Лапиньш

Концертный зал Иркутской областной филармонии

Вечер фортепианной музыки

Александр Малофеев

В программе:

Людвиг Ван Бетховен

Соната № 23 ("Аппассионата")

Сергей Рахманинов

Соната № 2

Милий Балакирев

"Исламей" - восточная фантазия

Николай Метнер

Соната- воспоминание из цикла "Забытые мотивы"

Сергей Прокофьев

Соната № 7

10 сентября (вторник)

Иркутский областной музыкальный театр имени Н. М. Загурского

Концерт "Классика и джаз"

солисты:

Денис Мацуев (фортепиано)

Андрей Иванов (контрабас)

Александ Зингер (ударные)

Дмитрий Ергин (баян)

Анастасия Тюрина (балалайка)

Екатерина Мочалова (домбра, мандолина)

Валерий Пономарев (труба)

Концертный зал иркутской областной филармонии

Вечер фортепианной музыки

Екатерина Мечетина

В программе:

Йозеф Гайдн, Роберт Шуман, Фридерик Шопен, Пётр Чайковский

11 сентября (среда)

Иркутский областной музыкальный театр имени Н. М. Загурского

Российский национальный молодежный симфонический оркестр

Дирижер - Александр Сладковский

Солисты:

Лауреаты XVI международного конкурса имени п. Чайковского

Кеннет Броберг (фортепиано) США

Александр Канторов (фортепиано) Франция

В программе:

Сергей Рахманинов

"Вокализ" (оркестровка автора)

"Скерцо" для оркестра

Рапсодия на тему Паганини для фортепиано с оркестром

Иоганнес Брамс

Концерт № 2 для фортепиано с оркестром

Концертный зал Иркутской областной филармонии

Губернаторский симфонический оркестр Иркутской областной филармонии

Художественный руководитель и главный дирижёр - Илмар Лапиньш

Солисты:

Лауреаты V международного конкурса юных пианистов Astana piano passion 2019

Синчен Уан (фортепиано)

Дарья Подорожнова (фортепиано)

Захар Внутских (фортепиано)

Софья Кипрская (арфа)

Лауреат XVI международного конкурса имени п. Чайковского

Матвей Дёмин (флейта)

Марина Яхлакова (фортепиано)

В программе:

Фридерик Шопен

Концерт № 1 для фортепиано с оркестром

Вольфганг Амадей Моцарт

Концерт № 12 для фортепиано с оркестром (II и III части)

Жан-Мишель Дамаз

Концерт флейты и арфы с оркестром

Сергей Рахманинов

Рапсодия на тему Паганини для фортепиано с оркестром

12 сентября (четверг)

Иркутский областной музыкальный театр имени Н. М. Загурского

Начало в 13.00 ч.

Концерт для студентов

Российский национальный молодежный симфонический оркестр

Дирижёр - Димитрис Ботинис

В программе:

Людвиг Ван Бетховен

Симфония № 5 (I часть)

Иоганнес Брамс

Симфония № 4 (IV часть)

Сергей Рахманинов

Симфония № 2 (III часть)

"Вокализ" (оркестровка автора)

Ведущий концерта Ярослав Тимофеев

Начало в 19.00ч.

Сольный концерт Дениса Мацуева (фортепиано)

Благотворительный концерт. Все средства от продажи билетов пойдут на помощь пострадавшим от наводнения в Иркутской области.

В программе:

Людвиг Ван Бетховен

Соната № 23

Соната № 32

Сергей Рахманинов

Этюды-картины, соч. 39 №№ 2, 6

Игорь Стравинский

Три фрагмента из музыки балета "Петрушка"

(авторское переложение для фортепиано)

13 сентября (пятница)

Иркутский областной музыкальный театр имени Н. М. Загурского

Концерт - закрытие фестиваля

Российский национальный молодежный симфонический оркестр

Дирижер - Димитрис Ботинис

Солисты:

Денис Мацуев (фортепиано)

Анастасия Кобекина (виолончель)

Сергей Догадин (скрипка)

В программе:

Пётр Чайковский

Вариации на тему рококо для виолончели с оркестром

Концерт для скрипки с оркестром

Увертюра-фантазия "Ромео и Джульетта"

Концерт № 2 для фортепиано с оркестром

Ведущий концертов Юлиан Макаров

Начало вечерних концертов фестиваля в 19.00 ч.