Новости

Райффайзенбанк с 5 августа снижает ставки по ипотеке

5 августа 2019

Райффайзенбанк продолжает снижать процентные ставки для ипотечных кредитов на приобретение недвижимости на первичном и вторичном рынке, рефинансирование или приобретение недвижимости под залог квартиры в собственности. 29 июля Райффайзенбанк начал выдавать ипотечные кредиты на сумму от 7 млн руб. по ставке от 9,79%, а с 05 августа для всех категорий заемщиков доступны кредиты на сумму от 3 до 7 млн руб. по сниженной ставке 9,99%.

«Райффайзенбанк внимательно следит за изменениями ключевой ставки и реагирует на них одним из первых на рынке. Мы приняли решение улучшить условия ипотечного кредитования, чтобы повысить доступность недвижимости для наших клиентов», — отметила Оксана Матюшенко, руководитель отдела развития и сопровождения обеспеченных кредитных продуктов Райффайзенбанка.

Подробности об ипотечных программах доступны на сайте Райффайзенбанка.


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Байкальский Саммит РГУД 2019, Иркутск, 24-25 июля
Создавая город будущего. Благоустройство Иркутска обсудили на саммите РГУД
Денис Колокольников, RRG: Наступило время «РЕ» – реконцепции, реновации, редевелопмента
«Стройте хорошие школы и ваши квартиры будут продаваться дороже». Марк Сартан о том, как школа может развивать территорию
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании