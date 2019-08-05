Россельхозбанк запускает акцию для клиентов малого и среднего бизнеса

Для новых корпоративных клиентов с доходом от предпринимательской деятельности за предыдущий календарный год до 2 млрд руб. включительно РСХБ запускает акцию «Счет с выгодой!».

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.