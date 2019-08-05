Байкальский банк Сбербанка поддержал BaikalJetFest

2 дня, 9 стран участниц, 60 спортсменов из России, более 100 представителей различных информационных и спортивных площадок – это все о BaikalJetFest. Впервые Международный фестиваль по водно-моторному спорту принимал Иркутск, Байкальский банк ПАО Сбербанк выступил партнером этого спортивного мероприятия.

Соревнования развернулись в акватории Иркутского водохранилища, у ледокола «Ангара» и жители, гости столицы Приангарья, в течении двух дней 2-3 августа с интересом наблюдали за кольцевыми гонками с общим стартом, слаломом и фристайлом.

Александр Абрамкин, председатель Байкальского банка ПАО Сбербанк:

«В традициях Сбербанка поддерживать социально-значимые мероприятия, спортивные соревнования, которые побуждают людей к здоровому образу жизни и духу соревновательности. Фестиваль BaikalJetFest впервые прошел в самом городе Иркутске и это прекрасный летний подарок всем жителям нашей области».