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Байкальский банк Сбербанка поддержал BaikalJetFest

5 августа 2019

2 дня, 9 стран участниц, 60 спортсменов из России, более 100 представителей различных информационных и спортивных площадок – это все о BaikalJetFest. Впервые Международный фестиваль по водно-моторному спорту принимал Иркутск, Байкальский банк ПАО Сбербанк выступил партнером этого спортивного мероприятия.

Соревнования развернулись в акватории Иркутского водохранилища, у ледокола «Ангара» и жители,  гости столицы Приангарья,   в течении двух дней 2-3 августа с интересом наблюдали за кольцевыми гонками с общим стартом, слаломом и фристайлом.

Александр Абрамкин, председатель Байкальского банка ПАО Сбербанк:

«В традициях Сбербанка поддерживать социально-значимые мероприятия, спортивные соревнования, которые побуждают людей к здоровому образу жизни и духу соревновательности. Фестиваль BaikalJetFest впервые  прошел в самом городе Иркутске  и это прекрасный летний подарок всем жителям нашей области».


/ СИА /
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