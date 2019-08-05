Жилье для пострадавших в Тулуне построит компания «ВостСибСтрой»

Компания «ВостСибСтрой» выступит подрядчиком строительства жилья для пострадавших в результате паводка в Тулуне. Об этом компания сообщила 5 августа на своей странице в Facebook.

Согласно проекту, в тулунском микрорайоне Угольщиков компания возведет более 30 двухэтажных домов. Здания будут выполнены из автоклавного газобетона, облицованных кирпичом, на фундаменте «монолитная плита».

Всего в домах предусмотрено 496 квартиры. Площадь квартир составит 42, 54 и 72 м2.

Начало строительства запланировано на август 2019 года, окончание – октябрь 2020г.

Как сообщает компания, сейчас идет подготовка строительной площадки и прокладка наружных сетей.

Ранее сообщалось, что в Тулуне начали готовить пять площадок под строительство новых домов. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко на встрече с журналистами региональных СМИ сообщил, что работы будут проводиться параллельно: оформление градостроительной документации и прохождение экспертиз, подготовка площадок и строительство инженерной инфраструктуры.