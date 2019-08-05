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Жилье для пострадавших в Тулуне построит компания «ВостСибСтрой»

5 августа 2019

Компания «ВостСибСтрой» выступит подрядчиком строительства жилья для пострадавших в результате паводка в Тулуне. Об этом компания сообщила 5 августа на своей странице в Facebook.

Согласно проекту, в тулунском микрорайоне Угольщиков компания возведет более 30 двухэтажных домов. Здания будут выполнены из автоклавного газобетона, облицованных кирпичом, на фундаменте «монолитная плита».

Всего в домах предусмотрено 496 квартиры. Площадь квартир составит 42, 54 и 72 м2.

Начало строительства запланировано на август 2019 года, окончание – октябрь 2020г.

Как сообщает компания, сейчас идет подготовка строительной площадки и прокладка наружных сетей.

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Ранее сообщалось, что в Тулуне начали готовить пять площадок под строительство новых домов. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко на встрече с журналистами региональных СМИ сообщил, что  работы будут проводиться параллельно: оформление градостроительной документации и прохождение экспертиз, подготовка площадок и строительство инженерной инфраструктуры.


/ СИА /
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