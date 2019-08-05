Экспорт леса и лесоматериалов из Иркутской области упал на 9% в 1 полугодии 2019 года

В Иркутской области в 1-м полугодии 2019 года сократились как объемы экспорта леса и лесоматериалов, так и количество участников ВЭД. Об этом 5 августа сообщает Иркутская таможня.

В 1-м полугодии 2019 года из Иркутской области было экспортировано 5,737 миллионов кубометров леса и лесоматериалов на сумму 737,4 млн долларов США. Это на 9% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда было экспортировано 6,319 миллионов кубометров. Сократилось и количество участников ВЭД: в первом полугодии 2019 года было 352 участника, в том время как в 1 полугодии 2018 года – 387.

Обработанные лесоматериалы в первом полугодии 2019 года вывозили 336 участников ВЭД, их количество сократилось на 7%. Всего ими было экспортировано 4,455 млн кубометров пиломатериалов на сумму 611 млн долларов США. По сравнению с прошлым годом объемы снизились на 2%, в 1 полугодии 2018 года было вывезено 4,556 млн кубометров пиломатериалов на сумму 669 млн долларов США.

Необработанные лесоматериалы вывозили 113 организаций, их количество сократилось за год на 19%. Всего в 1-м полугодии 2019 года ими было вывезено 1,283 млн кубометров круглого леса на сумму 126 млн долларов США. Таким образом, объемы экспорта круглого леса из Иркутской области сократились на 27 %. Для сравнения: в 1 полугодии 2018 года было экспортировано 1,7 млн кубометров необработанных лесоматериалов на сумму 178 млн долларов США.

В целом, в структуре экспорта Иркутской таможни в 1 полугодии текущего года на долю круглого леса пришлось 5% от всех экспортных операций, на долю пиломатериала - 24%, на целлюлозу - 17%.