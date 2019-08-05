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Водитель автобуса, устроивший ДТП на плотине ГЭС в Иркутске, не проходил предрейсового медицинского осмотра

5 августа 2019

Следственный комитет РФ по Иркутской области предъявил обвинение 57-летнему директору транспортной организации в том, что он нарушил требования действующего законодательства в сфере безопасности оказания услуг по перевозке пассажиров.

По версии следствия, 1 августа 2019 года директор компании допустил водителя к автомобильным (автобусным) перевозкам без предрейсового медицинского осмотра и предрейсового контроля технического состояния автобуса.

В этот же день на плотине ГЭС в Иркутске произошла авария с участием данного маршрутного автобуса под управлением указанного водителя и легкового автомобиля.  В результате погибли 26-летняя пассажир автобуса и 31-летняя водитель машины. Пассажиры автобуса получили травмы различной степени тяжести. 

В настоящее время мужчине избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Следователями производятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ Следственного комитета РФ по Иркутской области.


/ СИА /
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