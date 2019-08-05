В Иркутске на улице Баумана впервые будет сделана ливневая канализация

В Иркутске приступили к реконструкции улицы Баумана, в рамках которой будет смонтирована ливневая канализация. Работы проводятся на участке от 18-го до 21-го Советского переулка по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщает 5 августа пресс-служба мэрии.

– Улица Баумана – один из самых капиталоемких и основательных наших проектов. Его реализация рассчитана на два года, однако основной объем работ завершим уже в этом году. Здесь впервые будет сделана ливневая канализация. Это основательная система – с необходимыми колодцами, дождеприемниками, водостоками. Установка этой сложной инженерной конструкции позволит увеличить срок службы дороги, – отметил глава города Дмитрий Бердников.

На объекте идут работы по подготовке траншей для дренажных труб, устройству ливневой канализации. Инженерная инфраструктура по сбору и очистке дождевых вод будет выполнена в рамках первого этапа. В 2020 году запланированы работы по устройству дорожного полотна, тротуаров и ограждений, дорожных знаков, освещению, озеленению.

Пресс-служба администрации города Иркутска напоминает, что ремонт дорог производится в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Всего будет сделан 31 участок общей протяженностью около 30 километров.