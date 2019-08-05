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Правительство региона выделит 468,5 млн рублей оснащение школ, пострадавших от паводка

5 августа 2019

К новому учебному году для пострадавших от паводка образовательных учреждений будет закуплено учебное, учебно-лабораторное оборудование, мебель, технологическое оборудование для пищеблоков и школьные автобусы на сумму 468,5 млн рублей. Об этом Губернатор Иркутской области Сергей Левченко сообщил на селекторном совещании по вопросу подготовки к новому учебному году, которое провел глава МЧС России Евгений Зиничев.

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- На особом контроле находятся учреждения образования в пяти пострадавших от наводнения территориях. Проведена оценка ущерба технологического и учебного оборудования. В связи с этим Правительством региона принято решение о выделении субсидии на приобретение оборудования для пострадавших школ и детских садов, - сказал Сергей Левченко.

Глава региона отметил, что стихией ущерб нанесен 18 образовательным и 14 дошкольным образовательным организациям, в которых учатся и воспитываются 4 756 школьников и 1777 дошкольников.

- Из 32 образовательных учреждений с 1 сентября начнут работать 25: 10 дошкольных и 15 общеобразовательных. Дети из семи учреждений, которые не будут восстановлены к новому учебному году, будут перераспределены по другим учреждениям, - сообщил Губернатор.


/ СИА /
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