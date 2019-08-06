Названы отрасли, где платят в России самые высокие зарплаты

Самые высокие зарплаты у нефтяников и газовиков, самые низкие – в легкой промышленности, говорится в исследовании РИА Новости.

В России, как и в большинстве стран мира, наблюдается ощутимое расслоение в уровнях заплат у разных людей, отмечают эксперты. По их данным, заработную плату выше 75 тысяч рублей в месяц получают только 12% сотрудников. при этом средняя заработная плата россиян сейчас составляет 30 тысяч рублей.

Большинство из высокооплачиваемых работников трудятся в пяти сферах, но наибольшая доля приходится на отрасль добычи полезных ископаемых. В первую очередь высокие зарплаты у нефтяников, газовиков, а также у шахтеров. Вторая такая отрасль — рыболовство и рыбоводство. У 34% работников этой сферы месячная заплата — 75 тысяч рублей. Следом идут финансовая отрасль, IT и связь, а также профессиональная, научная и техническая деятельность.

Отраслью-аутсайдером оказалась легкая промышленность, где, как говорится в исследовании, "мало больших зарплат, много низких зарплат и в целом низкая средняя зарплата". Также достаточно большая доля (более 21%) сотрудников с низкими зарплатами наблюдается в сферах образования, сельского хозяйства и туризма.

Исследование основано на данных по средним зарплатам за период с 1 мая 2018 года по 1 мая 2019 года и распределению заработной платы в апреле 2019 года. Учитывался заработок постоянных сотрудников крупных и средних организаций.