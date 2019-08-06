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Отлов бездомных собак начался в зоне ЧС в Иркутской области

6 августа 2019

Более 300 бездомных собак планируется отловить в Тулуне до 1 сентября. Для этого завтра в городе начнет работать специализированная бригада. Информацию сообщил руководитель службы ветеринарии Иркутской области - главный государственный ветеринарный инспектор региона Борис Балыбердин на заседании областной комиссии по чрезвычайным ситуациям, которое прошло в Тулуне под руководством Губернатора Приангарья Сергея Левченко. Глава Иркутской области продолжает свою работу в районах, пострадавших от паводка.

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Сергей Левченко поручил службе ветеринарии Иркутской области завершить отлов основной части бездомных животных до начала учебного года, чтобы дети, живущие в зоне ЧС, не пострадали от агрессивных собак. Сейчас многие школьники находятся на отдыхе, но постепенно уже возвращаются домой. Также Губернатор уточнил, какая еще работа в пострадавших районах выполнена службой ветеринарии Иркутской области.

- Службой проводится большая комплексная профилактика особо опасных заболеваний. Привито против бешенства 3700 голов, проведена дезинфекция 728 объектов, 114 тысяч квадратных метров. Дератизация против грызунов - на 212 объектах, это 56 тысяч квадратных метров. Всего зоне подтопления отловлено 375 голов, в том числе 279 в Тулуне.  Дополнительно выделены средства на отлов с 1 августа 565 собак, - рассказал Борис Балыбердин.


/ СИА /
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