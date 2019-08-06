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ВТБ увеличил время приема платежей для корпоративных клиентов

6 августа 2019

ВТБ продлил время проведения рублевых платежей по системе дистанционного банковского обслуживания на счета получателей в других банках. Если ранее клиент мог использовать этот сервис в рамках стандартного операционного дня, то сейчас время приема и обработки платежей клиентов увеличено: в Москве и других регионах московского часового пояса — до 19:00, для остальных регионов — от 19:00 до 23:00 (в зависимости от удаленности от московского часового пояса).

Руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса — старший вице-президент банка ВТБ Руслан Еременко прокомментировал: «Продление операционного дня является важным шагом в удовлетворении потребностей бизнеса. Мы высоко ценим своих клиентов и их бизнес, делая все, чтобы работа с банком была максимально удобной, а клиенты могли оперативно производить расчеты с контрагентами в разных часовых поясах. Совершенствование качества сервисов для наших клиентов — это стратегическая задача ВТБ».

ВТБ последовательно проводит работу, направленную на увеличение времени проведения платежей. Так, в 2018 году в большинстве регионов размещения банк увеличил до 23:00 время проведения внутренних рублевых платежей по системе дистанционного банковского обслуживания.


/ СИА /
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