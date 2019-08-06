Связь-Банк – в десятке банков по объему ипотечного портфеля

Связь-Банк вошел в первую десятку банков по объему ипотечного портфеля на 1 июля 2019 года, по данным Аналитического центра компании ООО «Русипотека». К началу второго полугодия кредитный ипотечный портфель Банка составил 72,8 млрд рублей.

Также Связь-Банк, по мнению аналитиков Русипотеки, вошел ТОП-7 банков по соотношению ипотечного кредитования в июне и мае текущего года – рост объемов за месяц составил 20,94%.

Объем выданных Банком ипотечных кредитов за 6 месяцев достиг 5,7 млрд рублей, из них 1,3 млрд было выдано на покупку жилья на первичном рынке.

Как отмечают эксперты Русипотеки, в июне в целом по рынку произошло снижение банковских ставок по ипотечным кредитам, и цикл роста ипотечной ставки, по их мнению, завершен.

Согласно исследованиям еженедельного индекса Русипотеки, по состоянию на 17 июня 2019 года средняя ставка по ипотечному кредиту на рынке вторичного жилья составила 10,41% (в Связь-Банке – от 9,9%[1]), на первичном рынке – 10,37% (в Связь-Банке – от 9,75%1), на рефинансирование кредитов – 10,3% (в Связь-Банке – от 10,25%[2]).