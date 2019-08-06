Университет бизнеса УРАЛСИБ приглашает на открытый вебинар «ВЭД. Как заключить договор с зарубежными партнерами»

Университет бизнеса УРАЛСИБ приглашает принять участие в вебинаре для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей «ВЭД. Как заключить договор с зарубежными партнерами». Вебинар будет интересен компаниям, которые планируют вести внешнеэкономическую деятельность (ВЭД) или уже являются участниками ВЭД. Трансляция состоится в среду, 7 августа 2019 года, в 15:00 МСК.

Регистрация на мероприятие уже доступна.

На вебинаре поговорим о том, как заключить договор с зарубежными партнерами и что нужно знать о легализации документов. Также обсудим алгоритм подготовки пакета документов для заключения международного контракта.

Основные темы онлайн-семинара:

Преподаватель вебинара - Елена Алексеева, заместитель директора Центра переводов и легализации документов компании «ЭГО Транслейтинг». Елена - эксперт в области подготовки и легализации документов для использования в зарубежных юрисдикциях.

Не упустите возможность задать вопросы спикеру непосредственно в ходе прямого эфира!