Три «черных лебедя» для российского рубля

Август всегда был непростым месяцем для рубля. Достаточно вспомнить дефолт 1998 года, когда «деревянный» в одночасье обесценился в три раза. Власти на всех уровнях уверяют, что сегодня российская экономика крепка и способна выдержать любой удар, в том числе, санкционный. Но так ли безоблачны перспективы рубля? Откуда могут прилететь «черные лебеди»? Об этом SIA.RU рассказал Эдуард Семёнов, директор филиала «Премьер БКС» в Иркутске.

Справка

«Чёрный лебедь» — теория, рассматривающая труднопрогнозируемые и редкие события, которые имеют значительные последствия

1. Ультра-агрессивное снижение ставок ЦБ РФ

– К примеру, ситуация на валютном рынке может резко измениться, если Банк России до конца года реализует еще несколько шагов по снижению ключевой ставки в совокупности на 75-150 б.п. Столь агрессивное снижение ставок в РФ может стать фактором масштабных распродаж российской валюты в условиях сворачивания операций carry-trade и снижения доходностей российского суверенного долга. Следствием масштабного смягчения монетарной политики может стать ослабление курса рубля к доллару до уровней 72-76 и к евро до отметок 75-77.

2. Реализация санкционного риска на РФ

– В текущих условиях инвесторы предпочитают относиться к риску введения санкций в отношении российского долга и крупных игроков банковского сектора РФ с высокой инертностью. Однако данный риск все еще сохраняет свою полную актуальность. Например, надежды рынка на то, что любые санкционные действия в отношении РФ со стороны Конгресса будут блокироваться Трампом, могут быть весьма быстро развеяны.

Поводом могут стать как, например, очередные обвинения со стороны США в отношении РФ в поддержке режима Мадуро, так и различные направления геополитической напряжённости на Ближнем Востоке. Санкции на российский госдолг и запреты долларовых расчетов для крупных российских банков могут отправить рубль в достаточно широкий девальвационный канал 75-85 рублей за доллар.

Заметим также, что существует более «жесткое» направление реализации санкционного риска на РФ. Данный сценарий может стать «точкой невозврата» для отношений США и РФ и предполагает введение ограничений со стороны Штатов в отношении покупок российской нефти. Другими словами, данный сценарий предполагает реализацию «иранского» сценария в отношении России. Следует заметить, последствия данных санкций станут критическим негативным шоком как для экономики РФ и рубля, так и для мирового рынка нефти и мировой экономики в целом. В данных условиях потенциал ослабления курса рубля к доллару может существенно превышать уровень в 100 рублей за доллар. Вероятность реализации данного сценарий оценивается нами как крайне низкая.

3. ФРС пойдет «вразрез» с ожиданиями рынка

– Если Федрезерв откажется как от реальных шагов снижения ставок, так и возвращения программ количественного смягчения, то мировые рынки могут быстро развернуться к фронтальному спаду. Поводом для таких действий ФРС может быть, например, желание регулятора сохранить полную независимость от Белого дома, руководство которого раз за разом призывает монетарные власти к активным действиям по смягчению монетарных условий. Также Федрезерв может проявить больше терпения в отношении снижения ставок, так как текущий экономический базис США пока что находится достаточно далеко от спада и рецессии. Если рынок разочаруется в монетарной поддержке ФРС, то риск-аппетиты инвесторов, скорее всего, значительно сократятся, что может привести к масштабным распродажам риска, включая нефть и валюты сектора ЕМ. В этом сценарии мы видим риски ослабления рубля к доллару до уровней 70-75 до конца этого года.

В отношении краткосрочной перспективы начала сентября полагаем, что курс рубля к доллару будет формироваться вблизи уровней 64-66,5 и к евро вблизи 72-74,5.