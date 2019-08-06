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В Иркутскую область поступили 179,6 млн рублей для выплат пострадавшим от наводнения аграриям

6 августа 2019

Соглашение о предоставлении Иркутской области средств на выплату первых компенсаций сельхозтоваропроизводителям Иркутской области, пострадавшим в результате наводнения, подписали первый заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации Джамбулат Хатуов и министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков. Сумма трансферта составила 179,6 млн рублей.

Как пояснил глава регионального ведомства, средства выделены из резервного фонда Правительства Российской Федерации и будут направлены на компенсацию ущерба сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств (КФХ) и личных подсобных хозяйств (ЛПХ).

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– Аграрии получат компенсации по нескольким направлениям: за утерянные посевы, объекты сельскохозяйственной инфраструктуры, сельскохозяйственную технику и оборудование, гибель сельхозживотных. Выплаты начнутся до конца текущей недели, – сообщил Илья Сумароков.

Министр напомнил, что первые комплекты документов на предоставление выплат пострадавшим аграриям были направлены в Минсельхоз России 15 июля. В них был зафиксирован ущерб 39 КФХ и пяти сельскохозяйственных организаций. Сумма выплаты из бюджета РФ была определена после проведения экспертизы в федеральном ведомстве.

В последствии в Минсельхоз России было направлено ещё 20 комплектов документов сельхозтоваропроизводителей (организации, КФХ, индивидуальные предприниматели), 3034 личных подсобных хозяйств. В настоящее время определяются сроки выделения средств для предоставления выплат этим категориям граждан. Предварительная сумма ущерба составляет более 200 млн рублей.


/ СИА /
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