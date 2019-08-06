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Офис Россельхозбанка в Тулуне возобновил работу после повторного паводка

6 августа 2019

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Иркутский филиал АО «Россельхозбанк» сообщает, что дополнительный офис №3349/66/12 в г. Тулун восстановил свою деятельность в полном объеме и приглашает клиентов.

Часы работы офиса: понедельник – пятница с 09-30 до 17-00, перерыв с 13-00 до 14-00 часов.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.


/ СИА /
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