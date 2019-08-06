Офис Россельхозбанка в Тулуне возобновил работу после повторного паводка

Иркутский филиал АО «Россельхозбанк» сообщает, что дополнительный офис №3349/66/12 в г. Тулун восстановил свою деятельность в полном объеме и приглашает клиентов.

Часы работы офиса: понедельник – пятница с 09-30 до 17-00, перерыв с 13-00 до 14-00 часов.