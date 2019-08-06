Две новейших газоочистных установки будут смонтированы на БрАЗе до конца года

Братский алюминиевый завод ускоряет темпы экологической модернизации. На предприятии монтируют сразу две газоочистные установки. Как продвигается строительство и чем уникальна новая система, рассказала в сюжете БСТ.

Газоочистные установки или, как их коротко называют, ГОУ в алюминиевой промышленности выполняют важнейшую функцию - улавливают вредные вещества, которые образуются во время электролиза. Это сернистый ангидрид и фтористые соединения. От того, насколько эффективно система поглощает их, зависит качество атмосферного воздуха.

Евгений СКОРНЯКОВ, начальник отдела планирования и анализа электролизного производства БрАЗа:

«Чтобы их улавливать на заводе внедрена работа сухих газоочисток. Через сухую ступень улавливаются фтористые соединения, через мокрый хвост улавливаются сернистые соединения. Чем чище воздух, тем атмосфера лучше. А эти газоочистки на 99,9% все это улавливают».

Сегодня на заводе действуют 7 современных «сухих» ГОУ. Инженеры РУСАЛа их модернизировали, добавив вторую ступень очистки - «мокрый хвост». В отличие от предшественниц, новые системы улавливают 99,9% вредных веществ.

Александр ГАВРИЛЕНКО, директор по экологии БрАЗа:

«Принцип ее действия: газ проходит сначала через сухую ступень очистки, затем перемещается на мокрую ступень очистки, где орошается содовым раствором в пенных аппаратах и проходит доочистка сернистого ангидрида».

В феврале текущего года на БрАЗе торжественно запустили первую газоочистку подобной конструкции. Если раньше на заводе вводили в работу по одной такой установке в год, то сейчас строительство серьезно ускорили.

Здесь синхронно монтируют сразу две «мокрых» газоочистки. Это поможет металлургам быстрее выполнить программу экологической модернизации.

Евгений ЗЕНКИН, управляющий директор БрАЗа:

«Во-первых, мы понимаем социальную ответственность именно перед этой программой, во-вторых, объемы, запланированные на 21 год, серьезны: если мы раньше в год запускали по одной газоочистной установке, то в этом году - три, а на 21 год их будет четыре и еще одна в работе! Это необходимо для того, чтобы выполнить работы качественно, в полном объеме и опережающими темпами выполнить программу экологической модернизации».

На экологическую модернизацию БрАЗ в 2019-ом потратит более двух миллиардов рублей. Помимо строительства газоочистных установок и внедрения технологии «ЭкоСодерберг», на заводе ежегодно появляется новая обрабатывающая техника и продолжается озеленение.