43 спортсмена Иркутской области получат единовременную денежную выплату в размере 27-38 тыс. рублей

Министерство спорта Иркутской области утвердило список из 43 одаренных спортсменов, которые занимаются в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, и получат единовременную денежную выплату в 2019 году. Об этом сообщил министр спорта Приангарья Илья Резник.

– В 2019 году впервые единовременная денежная выплата предоставляется спортсменам Иркутской области в рамках реализации проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». На эти цели наш регион получил субсидию из федерального бюджета в размере 1 млн 185 тыс. рублей, из областного бюджета выделено еще 315 тыс. рублей. Выплата спортсменам будет произведена уже в августе, – рассказал Илья Резник.

Напомним, право на получение выплаты имели спортсмены, занимающиеся по федеральным стандартам спортивной подготовки, которые в период с 1 июня 2018 года до 1 июня 2019 года заняли призовые места на юношеских Олимпийских играх, Европейских Паралимпийских юношеских играх, юношеских Сурдлимпийских играх, Европейских юношеских Олимпийских фестивалях, первенствах России, соревнованиях всероссийских спартакиад учащихся, спартакиад молодежи, спартакиад спортивных школ.

Всего организациями Иркутской области, осуществляющими спортивную подготовку, и образовательными организациями, реализующими федеральные стандарты спортивной подготовки, было подано 49 заявлений на единовременную денежную выплату, шесть из них не соответствовали требованиям.

Как отметил министр спорта области, единовременную денежную выплату получат спортсмены, занимающиеся легкой атлетикой, дзюдо, боксом, велоспортом – шоссе, стрельбой из лука, самбо, вольной борьбой, спортивной аэробикой, пауэрлифтингом, пулевой стрельбой, тяжелой атлетикой, бобслеем, керлингом, хоккеем с мячом, а также легкой атлетикой среди слабослышащих. За первое место спортсмены получат выплату в размере свыше 38,6 тыс. рублей, за второе место – более 33 тыс. рублей, за третье – около 27,6 тыс. рублей.