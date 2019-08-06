Капремонт в театре кукол «Аистёнок» обойдется в 10,5 млн рублей

10,5 млн рублей направлено на ремонт Иркутского областного театра кукол «Аистёнок». Об этом сообщила министр культуры и архивов Иркутской области Ольга Стасюлевич.

Средства на ремонт театра поступили из двух источников: областного и федерального бюджетов. Из региональной казны направлено 8 млн рублей. На эти средства специалисты ведут замену деревянных балок чердачного перекрытия, капитально ремонтируют фасад здания и 90% всех помещений, включая театральные цеха, кабинеты, сцену, зрительный зал и санитарные комнаты. Вся необходимая проектно-сметная документация была разработана летом 2018 года, она успешно прошла государственную экспертизу.В рамках федерального проекта «Культура малой Родины» по направлению «Театры – детям» из федерального бюджета поступили 2,5 млн рублей. На них в «Аистёнке» заменят «одежду сцены» и приобретут 189 зрительских кресел, которые доставят и установят к концу августа. Кроме того, запланировано выполнить устройство театральных колосников. Это решётчатый настил над сценой, оборудованный блочными устройствами для смены декораций, подъёма и спуска занавеса, светового и звукового оборудования, который является одной из важнейших частей сценических конструкций. В «Аистёнке» его никогда не было, что значительно урезало технические возможности в постановке спектаклей.- Таких капитальных работ, как в этом году, в театре кукол «Аистёнок» не было очень много лет. Частичный ремонт производили более десяти лет назад, в 2016 году состоялся капитальный ремонт кровли здания и канализационной системы. Поэтому сейчас их необходимость – это прежде всего вопрос безопасности, и, безусловно, эстетики и комфорта зрителей и работников театра, – пояснила Ольга Стасюлевич.В 2019 году Губернатор Иркутской области Сергей Левченк дал поручение проработать вопрос о возможных вариантах реконструкции театра кукол «Аистёнок». Ольга Стасюлевич отметила, что подготовка к предстоящей реконструкции не отменяет работ по содержанию и улучшению действующего театра кукол.- В ближайшее время планируется начать комплексное инженерно-геологическое обследование здания театра, в результате которого будет установлено текущее состояние фундаментов, несущих конструкций, стропильной системы, перекрытий, соответствие современным нормам по пожарной безопасности, также будет проведён анализ грунтов. Цель данного обследования - установить возможные варианты реконструкции здания театра, – сказал директор Иркутского областного театра кукол «Аистёнок» Андрей Стрельцов.