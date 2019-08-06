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ВСЖД: перевозки пассажиров за 7 месяцев 2019 года увеличились на 0,1%

6 августа 2019

В июле 2019 года с вокзалов и станций Восточно-Сибирской железной дороги было отправлено 1,4 млн пассажиров, что превышает показатель за аналогичный период прошлого года на 1,6 %. В дальнем следовании перевезено около 342 тыс. пассажиров (+5,6 %), в пригородном – свыше 1 тыс. пассажиров (+0,4 %).

В январе-июле 2019 года на ВСЖД было отправлено около 1,7 млн пассажиров, что превышает показатель за аналогичный период прошлого года на 3,9 %. В пригородном сообщении за этот период наблюдается незначительное снижение (-0,9 % к уровню прошлого года), перевезено свыше 5,7 млн человек.

Всего за семь месяцев 2019 года отправлено более 7,4 млн пассажиров (+0,1 % к 2018 году).


/ СИА /
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