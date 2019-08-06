Рекордный заплыв. Спортсмены преодолели дистанцию в 45 км по Байкалу

Вячеслав Тимошенко, Заур Закраилов и Евгений Семеняка завершили заплыв через Байкал 6 августа в 4:35 утра по местному времени. Они стали первыми в истории спортсменами, сумевшими покорить такую дистанцию на открытой воде всемирно известного озера.

5 августа в 5:30 утра в поселке Листвянка Иркутской области основатель керченского спортивно-патриотического клуба самбо «Слава» Вячеслав Тимошенко, спортсмен клуба Евгений Семеняка и руководитель Федерации современного мечевого боя Чеченской Республики Заур Закраилов начали марафонский заплыв «За чистый Байкал».

Первый раз покорить дистанцию пловцы пытались ещё 3 августа, стартовав по маршруту село Выдрино – посёлок Листвянка. Команде удалось пройти половину дистанции, но из-за грозы и шторма пришлось прервать заплыв. В этот раз спортсмены всё-таки осуществили задуманное, они преодолевали дистанцию около суток.

По словам пловцов, цель заплыва «За чистый Байкал» – привлечь внимание общественности к загрязнению уникального озера, а также показать, что возможности человека не имеют границ.

- Байкал – это живой организм. И он, к сожалению, засоряется. Виновники этого, прежде всего, люди, которые не ценят дарованные им богатства, – отметил Вячеслав Тимошенко.

Во время заплыва спортсмены забирали в лодку встреченный на пути мусор: пластиковые бутылки и даже заполненный пакет с отходами, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.