"Только одно присутствие вас в городе само по себе наводило порядок". Губернатор Иркутской области поблагодарил Росгвардию за помощь во время паводка

Директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации – главнокомандующий войсками национальной гвардии Российской Федерации генерал армии Виктор Золотов совершил рабочую поездку в пострадавшие от наводнения районы Иркутской области, где специально созданная группировка Росгвардии оказывает помощь населению в ликвидации последствий стихии.

В Тулуне генерал армии Виктор Золотов встретился с Губернатором Иркутской области Сергеем Левченко. Обсуждались вопросы взаимодействия при восстановлении инфраструктуры региона, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

Также генерал армии и Губернатор встретились с сотрудниками и членами их семей, пострадавшими от наводнения. Виктор Золотов сообщил, что в зоне паводка оказалось жилье и личное имущество тридцати трех семей сотрудников и гражданского персонала Росгвардии – это в общей сложности 75 человек, из которых 27 - дети. Все обратившиеся получили материальную помощь от региональных властей и дополнительные выплаты за счёт Федеральной службы войск национальной гвардии РФ. Для детей сотрудников Росгвардии из пострадавших семей был организован отдых на Черном море.

– Понимаю, что не все проблемы удаётся разрешить оперативно. В наиболее сложной ситуации сейчас находится 19 семей, жильё которых полностью или частично разрушено. Поэтому я предложил сегодня лично встретиться с вами, чтобы в присутствии Губернатора, руководства округа и представителей местной власти обсудить проблемные вопросы и постараться найти их решение в максимально короткие сроки, – отметил генерал армии Виктор Золотов Росгвардии, обращаясь к участникам встречи.

– Тот вклад, который внесла Росгвардия, чтобы устранить эту беду переоценить очень трудно. Я уже говорил руководителям, что только одно присутствие росгвардейцев здесь в городе само по себе наводило порядок. Все видели, здесь есть военнослужащие и есть сила. Откликались на каждую беду, приходили на помощь. Это огромный вклад и от имени всех жителей подтопленных районов я высказываю вам глубокую благодарность, – подчеркнул Сергей Левченко.