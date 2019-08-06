На реке Лене завершается завоз топливно-энергетических ресурсов в северные районы Иркутской области

Доставка угля для Мамско-Чуйского района была полностью завершена 25 июля текущего года. Для Бодайбинского района сегодня доставлено 77% твердого топлива. Оставшийся объем, который уже погружен на баржи, планируется доставить до конца следующей недели. Об этом сообщили в министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области.

Специалисты отмечают, что текущая навигация характеризуется сложнейшими техническими условиями. Затяжная весна не позволила начать своевременную доставку до Бодайбо – река Витим вскрылась на две недели позже, чем в 2018 году. Последняя декада июля проходила в трудных условиях по причине сильной задымлённости из-за лесных пожаров. Сейчас из-за устойчивой засушливой погоды на севере области уровень рек начал понижаться, что также осложняет доставку грузов.

Годовая потребность для обеспечения жизнедеятельности населения и объектов экономики северных территорий Иркутской области составляет 105 тыс. тонн угля и 16 тыс. тонн нефтепродуктов. За период навигации по северным рекам будет доставлена половина общего количества угля и 15% жидкого топлива. Остальные объемы топливно-энергетических ресурсов для прохождения осенне-зимнего периода 2019 – 2020 гг. будут завезены в течение отопительного периода по комбинированной схеме железнодорожным и автомобильным транспортом, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.