«Это режим жесткой экономии, а не сберегательная модель поведения»

Неблагоприятное время для крупных покупок, не лучшее время для получения крупных займов, переход на сберегательную модель поведения. Таковы данные последнего опроса россиян, который провел ВЦИОМ. Почему данные опроса расходятся с реальностью? Почему россияне берут все больше кредитов? И возможен ли рост российской экономики, если россияне тратят всё меньше и меньше ?
Не время для кредитов
Почти 70% опрошенных ВЦИОМ россиян считают, что сейчас не стоит брать крупные займы в банках. Однако реальность такова, что займов они берут всё больше и больше. Так, по итогам 2018 года, рост потребительского кредитования в России составил 22,7%. В 2019 год рост продолжается такими же темпами. Наш регион – не исключение. По данным Центробанка, за 5 месяцев 2019 года объемы выдачи потребкредитов в Иркутской области выросли на 13% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, с 76,6 до 86,6 млрд рублей. В чем причина?
«Сохраняющийся высокий спрос на потребительские кредиты имеет ярко выраженный вынужденный характер, – считает Эдуард Семёнов, директор филиала «Премьер БКС» в Иркутске. – Заемные средства используются в качестве крайней меры, позволяющей гражданам поддержать привычный для них уровень жизни. На фоне роста обязательных платежей, включающих налоги, затраты на ЖКУ и т.д., кредитная экспансия населения является естественной защитной реакцией на потенциальный риск резкого падения уровня качества жизни, вызванного снижением реальных располагаемых денежных доходов россиян».
Не время для покупок
Две трети россиян (64%) ориентированы на сберегательное поведение: они говорят о необходимости сократить повседневные расходы и предпочитают отложить крупные покупки до лучших времен, сообщает ВЦИОМ.
«Правильнее говорить, что граждане перешли от сберегательной модели поведения в режим жесткой экономии, как на продуктах, так и на бытовой химии и услугах, – подчеркивает Эдуард Семёнов. – Во всяком случае, последние данные Росстата о динамике объемов розничной торговли и результаты исследований потребительских настроений населения говорят именно об этом».
По мнению эксперта БКС, вряд ли стоит рассчитывать на расходы россиян, как на источник роста российской экономики в ближайшей перспективе. «Основным базисом роста остаются нацпроекты. Однако в отношении начала их реализации сохраняется высокий уровень неопределённости. Изменить вектор тенденций сможет государство в случае принятия решения о существенном увеличении бюджетных расходов и формировании импульса для экономического роста за счет госинвестиций в нацпроекты.