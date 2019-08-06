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В Иркутском районе закончен ремонт на 8 участках подъездных дорог к садоводствам

6 августа 2019

В Иркутском районе началась приемка работ по ремонту подъездных дорог к садоводствам. Приемочная комиссия 6 августа проверила ремонтные работы на пяти участках дачных дорог - к СПК «Юбилейный», СНТ «Сибсервис-сад», «Лотос», «Недра» и «Серебряный ключ».

- Работой ремонтников доволен. Дорога к СПК «Юбилейный» была асфальтирована в советское время, после развала союза за состоянием дороги присматривали дачники, но со временем она развалилась, асфальт был в дырах. Новая дорога уже проверена дождем, она соответствует всем требованиям, которые должен был выполнить подрядчик, - рассказал председатель СПК Юрий Шевчук.

Ремонт выполнен полностью на восьми участках, на четырех еще ведутся ремонтные работы.

На ремонт дорого выделено 43,8 млн рублей из средств бюджета района и области, из них 39,8 млн рублей средства субсидии из областного бюджета. В общей сложности будет отремонтировано 21,024 км дачных дорог. Ремонт дорог проводит подрядная организация ООО «Горсвет».


/ СИА /
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