Анна Парфёнова будет отвечать за цифровые каналы обслуживания малого бизнеса в Райффайзенбанке

Райффайзенбанк развивает команду управления по работе с малым бизнесом. Анна Парфенова займет позицию руководителя команды цифровых каналов обслуживания SME. Команда будет находиться в прямом подчинении Дениса Скокова, руководителя управления по работе с малым бизнесом. Стратегическим приоритетом Анны будет развитие мобильного банка и интернет-банка для малого бизнеса.

Анна привнесет в команду Райффайзенбанка многолетнюю экспертизу работы с цифровыми продуктами. До прихода в Райффайзенбанк она руководила направлением Юла.Недвижимость в Mail.ru, развивала цифровые продукты сервиса бронирования авиабилетов и отелей Anywayanyday и запускала на рынок несколько стартапов.

­«Мы уверены, что богатый опыт Анны позволит привнести практики топовых IT компаний в банковскую сферу и обеспечить наших клиентов лучшим клиентским опытом в мобильном и интернет-банке», — прокомментировал Денис Скоков, руководитель управления по работе с малым бизнесом Райффайзенбанка.

Райффайзенбанк уже успешно работает в дистанционном формате в таких сибирских городах, как Барнаул, Ангарск, Чита, во всех городах Кемеровской области и на Дальнем Востоке.