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Бабушки-онлайн и бабушки-гламур. Более 2 тыс. заявок подано в Иркутске на участие в городском проекте

6 августа 2019

В Иркутске завершилась запись на курсы «Старость в радость». За три дня подано 2142 заявки. С каждым годом проект набирает популярность среди старшего поколения горожан, сообщает пресс-служба мэрии.

Пройти курсы «Старость в радость» могут иркутяне в возрасте от 55 лет и старше.  Запись проходит два раза в год: первые три рабочих дня февраля и первые три рабочих дня августа. Ближайшая запись на курсы состоится с 3 по 5 февраля 2020 года

Самым многочисленным этим летом оказался стал набор на курсы «Бабушка-онлайн». Их будут посещать более четырехсот человек. 

195 иркутянок будут обучаться культуре речи, основам стиля, косметологии и здорового питания на курсе «Бабушка-гламур».  275 человек пожелали освоить основы рисования и живописи на курсе «Рисунок с нуля». 382 жителя областного центра записались на занятия йогой и оздоровительной гимнастикой в рамках курса «Бабушка-фитнес». 319 человек будут посещать курсы по изучению иностранных языков – «Бабушка-полиглот». На обучение различным стилям танца подали заявки 225 участников, театральному мастерству – 156 человек. Еще 68 иркутян проявили интерес к шахматам. Занятия пройдут с октября по декабрь.


/ СИА /
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