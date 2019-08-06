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Пострадавшие от наводнения смогут купить жилье во всех регионах России

6 августа 2019

Пострадавшие от наводнения смогут приобретать дома и квартиры с помощью соцвыплат не только в Иркутской области, но и по всей России. Дмитрий Медведев подписал сегодня постановление Правительства РФ № 1022, которое уточнило правила выделения федеральных средств на помощь людям, чье жилье было утрачено или повреждено во время паводка в Иркутской области. Об этом 6 августа сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области.

Теперь устанавливаются следующие нормы компенсации утраченного жилого помещения: 33 кв метра – для одиноко проживающих граждан, но не менее площади утраченного жилья, по 18 кв метров на каждого члена семьи из трех и более человек, но не менее площади утраченного жилого помещения. 

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Кроме того, Правительство РФ расширило категории граждан, имеющих право на обеспечение жильем за счет госсредств, включив и тех людей, у которых осталось другое уцелевшее жилье или доли в жилых помещениях. Но только в том случае, если их площадь меньше учетной нормы жилплощади, которая установлена в каждом конкретном муниципалитете. 

- Изменения в постановление были внесены по предложениям самих жителей Иркутской области во время визита Владимира Путина. Президент поручил учесть все пожелания, которые были оформлены в документ. Подобные меры поддержки пострадавших еще никогда не применялись не только в регионе, но и на территории всей страны, - подчеркнул Губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

Напомним, 4 августа Виталий Мутко в качестве причины, почему пострадавшие не спешат с реализацией жилищных сертификатов, назвал ожидания населения, связанные с тем, что на федеральном уровне ожидаются существенные уточнения правил предоставления жилья взамен утраченного.


/ СИА /
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