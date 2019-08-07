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Биткоин протестировал отметку $12000

7 августа 2019

Во вторник, 6 августа, пара XBT/USD повышалась до $12340. На недельном таймфрейме этот уровень близок к 50% верхних теней на недельном графике и 61,8% от свечи с длинной нижней тенью (рис. 1). Цель по свечным формациям находился на уровне $13207.

Рисунок 1
Рисунок 1

На дневном таймфрейме покупатели встретили сопротивление у верхней линии канала и 76,4% от падения с $13272 до $9080. С достигнутого максимума $12340 цена резко снизилась на 6%, до $11555. Продавали вниз на крупных одиночных сделках от $500 до $850 тыс. Агрегированных сделок замечено не было. Биржевой стакан сразу опустел в центральной части. Спрэд составлял больше $70. Коррекция составила 23,6% от роста с $9100 до $12340.

Рисунок 2
Рисунок 2

Продавцы обвалили цену на $670 за две минуты. Поведение было очень схоже с ранними проливами. Они выбрали удачно место (верхняя линия канала на недельном таймфрейме), так как сегодня по защитным активам (золото, йена, франка наблюдается коррекция).

На часовом таймфрейме от $9100 образовался хороший «бычий» тренд. После перекрытия последнего роста сейчас многие увидят «голову-плечи».

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Рисунок 3
Рисунок 3

Цена находится выше балансовой линии, поэтому, если покупатели смогут удержать $11600, то начнется плавное восстановление, которое потом может ускориться при росте выше $11857. В любом случае, сейчас стоит продолжать следить за динамикой защитных активов.

Вчера глава банка Китая заявил, что регулятор накажет спекулянтов, которые продают юань. Но я думаю, он специально так сказал, так как Штаты признали Китай страной, манипулирующей валютным курсом. Золото сегодня в плюсе. Юань укрепился на 0,71%. Любой негативный твит Трампа, и начнется новая волна слива фондовых индексов, покупка золота, йены и биткоина.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»


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